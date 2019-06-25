FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli...
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: AA
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07:42 FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli...