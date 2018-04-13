Fetö'nün TSK'deki Kripto Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 13 il ve KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.