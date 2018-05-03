Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Operasyon

Konya merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu tespit edilen, muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 70 zanlıdan 10'unun daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 34 ilde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, operasyonla zanlılardan 30'u gözaltına alınmıştı.