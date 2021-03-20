FETÖ'nün Trabzon yargı ve kaymakamlar imamı yakalandı

FETÖ'nün Trabzon yargı ve kaymakamlar imamı yakalandıANKARA'da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Danıştay eski üyesi ve FETÖ'nün Trabzon yargı ve kaymakamlar imamı Kasım Davas, polis ve MİT'in ortak operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'nün Trabzon yargı ve kaymakamlar imamı yakalandı

ANKARA'da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Danıştay eski üyesi ve FETÖ'nün Trabzon yargı ve kaymakamlar imamı Kasım Davas, polis ve MİT'in ortak operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile MİT'in ortak çalışmasında, Danıştay eski üyesi ve FETÖ'nün Trabzon yargı ve kaymakamlar imamı Kasım Davas'ın Çankaya ilçesine bağlı Mutlukent mahallesinde lüks bir sitede saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskın sırasında Kasım Davas, aracıyla kaçmaya çalışırken, oturduğu sitenin girişinde yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ itirafçısı eski Gemlik Kaymakamı Cahit Işık'ın ifadesinde Kasım Davas'ın Trabzon'da hakim, savcı ve kaymakamların imamı olduğu ve kendileriyle ayda bir toplantı gerçekleştirdiği yönünde beyanda bulunduğu, Kasım Davas'ın 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı