FETÖ'nün Tokat il yapılanmasına yönelik soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alındı Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevde bulunan asker, öğretmen, memur ve esnafın da aralarında olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat ve farklı illerde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 18 zanlıyı yakaladı.

Kente getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA