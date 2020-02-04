FETÖ'nün "Tokat il yapılanması"nda 16 şüpheliye gözaltı kararı
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FETÖ'nün "Tokat il yapılanması"nda 16 şüpheliye gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Tokat il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

04.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:00
FETÖ'nün

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) " il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün il yapılanmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde görevde bulunan 5 öğretmen ve 1 hemşirenin de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından İl Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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