Fetö'nün Tekirdağ'daki "Köy Yapılanması" Davası

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "köy yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyette bulunup, finansal destek sağladıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada 2'si başka davalardan 6'sı tutuklu 22 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu.



"Terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 22 sanığın ifadelerinin tamamlanmasının ardından, sanık avukatları dinlendi.



Cumhuriyet Savcısının mütalaasından sonra mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.T. A. ve F. E'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, tutuksuz sanıklardan İ.Ş. ve M.G'nin ise FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme ağı olan "ByLock" programını kullandıkları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.



Mahkeme heyeti duruşmayı 6 Eylül tarihine erteledi.