FETÖ'nün sözde "yurt sorumlusu"na 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
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FETÖ'nün sözde "yurt sorumlusu"na 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel
FETÖ'nün sözde 'yurt sorumlusu'na 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve sözde "yurt sorumlusu" olduğu tespit edilen tutuklu sanık, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlarda kalan üniversite öğrencilerini örgüt evlerine çekme çabalarını anlattı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve sözde "yurt sorumlusu" olduğu tespit edilen tutuklu sanık, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlarda kalan üniversite öğrencilerini örgüt evlerine çekme çabalarını anlattı.

Başsavcılığın hazırladığı, Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, M.B'nin beyanlarının etkin pişmanlık için "eksik, yetersiz ve suçtan kurtulmaya yönelik" olduğu gerekçe gösterilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, örgütün mahrem yapılanmasında "hususi talebe mesulü" olarak görev aldığına ilişkin tespit yapılan M.B'nin ifadelerine yer verildi. FETÖ ile ilk bağlantısının, lise yıllarında Çumra ilçesinde yaşarken örgüte ait dershaneye gitmesiyle başladığını belirten sanık, Mevlana Üniversitesinde mühendislik bölümünü tam burslu kazanınca dershanedeki öğretmenlerinden birinin kendisini Konya merkezindeki örgüt evlerine yönlendirdiğini kaydetti.

Üniversiteye kayıt için geldiğinde bir FETÖ üyesince karşılanıp örgüte ait eve götürüldüğünü ve burada 1 yıl yaşadığını anlatan M.B, evde rutin örgütsel faaliyetlerin yapıldığını bildirdi.

Birinci sınıfın ikinci döneminde "Mustafa" kod isimli bir örgüt üyesinin, FETÖ ile iltisaklı kolejde eğitim gören 7. sınıf öğrencileriyle ilgilenmesini istediğini öne süren M.B, "İlk başta kabul etmedim ama 'otogar bölgesi imamı' beni ikna etti. Öğrencilere sadece yapıyı sevdirmek amacıyla aktivite görevinde bulundum. Görüştüğümüz zamanlarda sosyal aktiviteler yapardık. Bu öğrencilerle yaklaşık 6 ay ilgilendim. Daha sonrasında hiç irtibatım olmadı. Yaz tatili döneminde yine örgüt evinde kalarak 'kamp' adı altında, diğer örgüt evlerinde kalan şahıslarla faaliyet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Önce ortaokul, sonra da üniversite öğrencileriyle ilgilenmiş

Üniversite ikinci sınıfta farklı bir örgüt evinde kaldığına işaret eden M.B, şu beyanlarda bulundu:

"Evde benden başka öğrenciler ve bir de Azeri uyruklu öğrenci vardı. Yine bu yıl devlet ortaokullarında son sınıflarda eğitim gören ve esnaf çocuğu olan 3 öğrenciyle ilgilendim. Bu çocuklara zaman zaman derslerinde yardımcı oluyordum. Bir gün bu öğrencilerin üzerine kapıyı kilitleyerek bir arkadaşımı görmeye gittim. Bu durum hoş karşılanmayan bir hareket olduğundan, üçüncü sınıfta KYK yurduna gönderildim. Bana KYK yurt sorumluluğu görevi verildi. Burada yapı adına faaliyetlerime devam etmeye başladım. Benim gibi yurt sorumlusu olan H.T. ile birlikte yürütüyorduk faaliyetlerimizi. Amacımız yurtta kalan öğrencilere (örgüt elebaşı) Fetullah Gülen yapısını anlatarak kendilerini cemaat evlerine çıkarmaktı. Buradaki öğrencilerle ilgilenir, kendileriyle aktiviteler yapardık. Aktivite paralarını diğer KYK yurt sorumlusu H.T. karşılardı. Aktivite olarak yurtta bulunan öğrencileri, cemaate ait evlere götürür, burada kendilerine etli ekmek yaptırırdık."

Okuldan sonra FETÖ içerisinde bir görevi olduğunu bildiği lise arkadaşı V.A'nın daveti üzerine Ankara'ya gittiğini ifade eden M.B, evde 4 kişilik grupla KPSS'ye hazırlandıklarını, 2016'dan sonra da örgütle bağlantısını kopardığını öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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