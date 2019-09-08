Fetö'nün sözde "türkiye imamı" ile eşi tutuklandı (1)

Fetö'nün sözde "türkiye imamı" ile eşi tutuklandı (1)

Özden ATİK / İSTANBUL DHAFETÖ'nun Türkiye imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

08.09.2019 18:17
Fetö'nün sözde

Özden ATİK/ İSTANBUL DHA
FETÖ'nun Türkiye imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri
-Mesu Y.'nin görüntüsü (Kısa kollu tişört giyen)


Kaynak: DHA
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