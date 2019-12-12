FETÖ'nün sözde "TSK mahrem imamı" tutuklandı
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FETÖ'nün sözde "TSK mahrem imamı" tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün sözde TSK mahrem imamı tutuklandı.

12.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:27
FETÖ'nün sözde

Balıkesir'in ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün sözde mahrem imamı tutuklandı.


Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ilçede örgütle iltisakından dolayı kapatılan eğitim kurumu eski çalışanları olan şüphelilerden FETÖ'nün TSK mahrem imamı M. Y. ikametinin önünde yakalandı. FETÖ'nün askeri ve polis okulu öğrencileri sorumlusu S.T. ise, Van ilinde ikamet ettiği tespit edilmesi üzerine Van'da yapılan operasyonla çalıştığı yerde yakalandı. Her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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