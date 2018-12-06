Fetö'nün Sözde "Şanlıurfa İl İmamı" ve Eşi Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da saklandıkları terör örgütüne ait evde yakalanan FETÖ'nün sözde

"Şanlıurfa il imamı" ile eşi, adliyeye çıkarıldı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan haklarında yakalama kararı çıkarılan örgütün sözde "Şanlıurfa il imamı" O.N.K. ile karısı P.E.K'nin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da, 30 Kasım'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri"nin tespitine yönelik çalışmalar sonucunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda O.N.K. ve eşi P.E.K. yakalanmıştı. Zanlılar, daha sonra Şanlıurfa'ya getirilmişti.