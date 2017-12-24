Fetö'nün Sözde "Salihli Sorumlusu" ve Eşi Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Denizli'de yakalanan sözde "Salihli sorumlusu" ve eşi tutuklandı.





Salihli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan ve düzenlenen operasyonla Denizli'de gizlendiği evde gözaltına alınan örgütün sözde "Salihli ilçe sorumlusu" Mehmet Ali B. ve eşi Gülbün B'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Salihli Adliyesine çıkarılan zanlılar, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Mehmet Ali B. ile eşi Gülbün B, 12 Aralık'ta Denizli'de bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Manisa'ya getirilmişti.