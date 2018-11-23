Fetö'nün Sözde "Milli Eğitim İmamına" 9 Yıl Hapis

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evine yönelik operasyonda yüklü miktarda parayla yakalanan ve örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu sözde "milli eğitim imamı" olduğu belirtilen eski sınıf öğretmeni İsmet Dere, 9 yıl hapse mahkum edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İsmet Dere ve Lokman Ergenç ile tutuksuz sanık H.B. ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan İsmet Dere'nin örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığını belirterek sanığın örgüt üyelerinin haberleşmede kullandığı ByLock programına "Derre61" kullanıcı adı ve "trabzon+61" şifresiyle giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Dere'nin ByLock rehberinde kayıtlı kişilerin kendisini, "ismetdere", "ismet bey", "ismet abi", "ismet abi trabzon", "Dede" isimleriyle kaydettikleri belirtilen mütalaada, sanığın ikinci bir ByLock hesabında ise kullanıcı adının "hacali6161" olduğu ve şifresinin diğer ByLock hesabındaki şifreyle aynı olduğu aktarıldı.

Mütalaada, tanık R.A'nın ByLock programını sanığın telkiniyle indirdiği ve program üzerinden sanıkla görüştüğü ifade edilerek başka bir tanığın ise sanığın Bank Asya'ya para yatırmaları yönünde telkinlerde bulunduğunu anlattığı kaydedildi.

Sanığın, örgütün çağrı dönemine denk gelen dönemde Bank Asya'ya para yatırarak örgüt talimatlarına uygun hareket ettiği bildirilen mütalaada, sanığın Bank Asya'ya el konulması dönemindeki eylemlere de katıldığına işaret edildi.

Mütalaada, Dere'nin örgütün firari olan üyelerinin saklanmak için kullandığı ve "gaybubet evi" olarak tabir edilen Çukurçayır Mahallesi'ndeki bir adreste başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandığı ve kendisinden yüklü miktarda para ele geçirildiği belirtilerek, sanığın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Dere üzerine atılı suçlamaları reddedip beraatini istedi.

Diğer 2 sanık ise savcının haklarında daha önce açıkladığı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre talep etti.

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgütün kentteki öğretmenlerden sorumlu sözde "milli eğitim imamı" olduğu belirtilen eski sınıf öğretmeni Dere'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapse mahkum etti. Diğer 2 sanığın dava dosyası ise bu davadan ayrıldı.

Trabzon'da 3 Mayıs 2018'de FETÖ'nün "gaybubet evleri" olarak nitelendirdiği hücre evlerine yönelik operasyonda Dere de bir evde hücre evinde sahte kimlikle yakalanmıştı.

Evdeki aramada mutfaktaki ankastre fırın ile duvar arasında bulunan gizli bölmede örgüte ait 86 bin 200 lira,12 bin 620 avro ve 21 bin 160 dolar ele geçirilmişti.