Fetö'nün Sözde Mahrem İmamı Olduğu Öne Sürülen Er Adliyede

Eskişehir'de ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün sözde mahrem imamı olduğu öne sürülen er adliyeye sevk edildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) soruşturmasında, Eskişehir'in Han ilçesinde görev yapan jandarma er A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın, ByLock kullanıcısı ve örgütün sözde mahrem imam olduğu öne sürüldü. - ESKİŞEHİR