Fetö'nün Sözde "Kuşadası Ablası"Na 9 Yıl 4 Ay Hapis
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan örgütün sözde "Kuşadası ablası" Serap Sönmezateş 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan örgütün sözde "Kuşadası ablası" Serap Sönmezateş 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Aydın 3. Ağır Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Serap Sönmezateş ve eşi Akif Sönmezateş ile taraf avukatları hazır bulundu.
Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki terör örgütü üyeliklerini kabul etmediklerini ifade etti.
Sanıklar ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, Serap Sönmezateş'e 9 yıl 4 ay hapis vererek tutukluluk halinin devamına, eşi Akif Sönmezateş'e ise 8 yıl hapis cezası verip hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.