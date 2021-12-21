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FETÖ'nün sözde Konya Büyük Bölge İmamı'nı polis sokakta yakaladı

FETÖ'nün sözde Konya Büyük Bölge İmamı'nı polis sokakta yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Konya Büyük Bölge İmamı olduğu öne sürülen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Muzaffer Doyan, polisin takibi ile Afyon'da sokakta yürürken yakalandı.

AFYON (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Konya Büyük Bölge İmamı olduğu öne sürülen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Muzaffer Doyan, polisin takibi ile Afyon'da sokakta yürürken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri aranan şahsıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler FETÖ üye olmak suçundan 2020 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında idari memur olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan sözde Konya Büyük Bölge İmamı Muzaffer Doyan'ın peşine düştü. Polis ekipleri şahsı kent merkezi Sahipata Mahallesi civarında sokakta yakaladı. Bylock kullanıcısı da olduğu belirtilen şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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