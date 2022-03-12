FETÖ'nün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı"nın cezasına Yargıtaydan onama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlanan listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın'a verilen 14 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtayca onandı.

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası alan Yalçın'ın dosyası, tekrar temyiz edildi.

Dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılığın bulunmadığı ve bozma gerekçesinde istenen eksikliklerin tamamlandığını belirterek, cezayı onadı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nce hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen Yalçın, 17 Temmuz 2016'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yalçın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılamanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle Yalçın'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Daire, bozma ilamında, yerel mahkemeden, Yalçın'ın İstanbul'da derdest edildiği öne sürülen düğüne katılan bazı sanıkların yargılandığı davanın dosya içeriği ile 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görevli bazı kişilerin sanık hakkında ifadesinin olup olmadığının sorulmasını istemişti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan Yalçın'a, 23 Eylül 2020'deki karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.