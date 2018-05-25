Fetö'nün Sözde "İl İmamı" Elmas'ın Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Gaziantep il imamı" Murat Elmas'ın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Elmas ile avukatı katıldı.

Sanık Elmas, herhangi bir suç işlemediğini belirterek, "Örgüt üyesi değilim, örgüt manasında Gaziantep'le ilgili hiçbir bilgim yok. Ben öğretmenim." dedi.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın "Mehmet Kocatürk'ü (bölge imamı-firari sanık) tanır mısın? sorusuna sanık Elmas, "Mehmet Kocatürk'ü velim olarak tanıyorum. Aramızda öğretmen-veli ilişkisi vardı. Okulumuza sık sık uğrayan bir veliydi." diye yanıtladı.

Başkan Durmaz, sanığa, Mehmet Kocatürk'ten aldığı talimatları, "Kimse Yok mu Derneği"nde görev yapan şahıslara ilettiği yönünde tanık beyanlarının bulunduğunu belirtmesi üzerine sanık Elmas, ifadelerin yalan ve iftira olduğunu iddia etti.

Sanık Elmas, sohbet toplantıları düzenlediği yönündeki tanık beyanlarına karşı şu yanıtı verdi:

"Ben sohbet toplantıları yapmadım ama İlahiyat mezunuyum. Dini sorular sorulduğu oluyordu, ben de cevaplıyordum. Sohbetten kasıtları bu olabilir. Yoksa herhangi bir örgüt veya cemaat planıyla bir organizasyon yapmadım."

Başkan Durmaz, sanığa, sohbetlerde Cumhurbaşkanı ve hükümet aleyhine konuştuğu yönünde ifadeler olduğunu hatırlatması üzerine sanık Elmas, ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

"Fetullah Gülen'i gördün mü?" sorusuna olumsuz yanıt veren sanık Elmas, "Yurtdışında hangi ülkelere gittin?" sorusuna da, "Günay Afrika, Bosna Hersek ve Amerika" şeklinde yanıt verdi.

Başkan Durmaz'ın, "Sürekli FETÖ/PDY'nin okullarında çalışmışsın" demesi üzerine sanık Elmas, "Özel eğitim kurumlarında çalıştım, bu yapıya ait olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

Sanık Elmas, ByLock kullanmadığını öne sürerek, "Herhangi bir suç işlemedim, kaçmadım, tahliyemi talep ederim." dedi.

Başkan Durmaz'ın "Kaçmadıysan bunca zaman neredeydin?" sorusunu ise sanık Elmas, "İş aramak için Marmaris'e gittim" diye yanıtladı.

Bu süre zarfında stüdyo dairelerde ve otellerde kaldığını savunan sanık Elmas, "Neden bu kadar çok yer değiştirdin?" sorusuna karşılık, bir süre duraklayarak "İş aradığım için." dedi.

Duruşma savcısı Cihat Öztürk, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ/PDY terör örgütüyle geçmiş yıllara dayanan bağlantısı olduğunu ve yurtdışına kaçmak isterken yakalandığı ana kadar örgütle ilişkisinin devam ettiğini, çok sayıda örgütsel eğitim kurumunda çalıştığını, örgüt tarafından tayinle görev yaptığını ve gizli haberleşme programı ByLock'u iki ayrı hatta kullandığını kaydetti.

Sanığın Cizre'de örgüt yöneticiliğinden sonra kademeli şekilde yükseltilerek Gaziantep il yöneticisi olduğunu, 3 yardımcısı aracılıyla Gaziantep'teki FETÖ/PDY faaliyetlerini yürüttüğünü, bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, iş adamları toplantıları organize ettiğini, örgüt üyelerinin bağlılıklarının sağlamlaştırması adına manevi baskı yaptığını belirten Cumhuriyet savcısı Öztürk, sanığın, himmet topladığını, topladığı paraları örgütün yurt dışındaki faaliyetlerinde kullanmak üzere, Güney Afrika, Bosna Hersek ve Amerika'ya gittiğini ve örgüt elebaşı Gülen'le görüşerek, talimat aldığını ifade etti.

Elmas'ın, hain darbe teşebbüsünden kısa bir süre önce gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, "Hükümet bize zarar veriyor, gitmeden bize rahat yok" ifadelerini kullandığını belirten savcı Öztürk, sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldıracak finansal kaynağı sağlayarak, örgütün hizmetine sunduğu ve insan kaynağı temin ettiğini", bu nedenle "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçunun yanı sıra "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten de cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ByLock kullandığı belirtilen telefon hatlarına ilişkin detaylı bilgilerin ve ayrıntılı analiz raporunun istenilmesine, tanıkların bir sonraki celsede dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.