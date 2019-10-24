FETÖ'nün sözde il imamı adliyeye sevk edildi

24.10.2019 13:44

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, İstanbul'da yakalanan firari Bartın il imamı ile Ulus ilçesi imamı olduğu ileri sürülen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında İstanbul'da tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve polislerce Bartın'a getirilen sözde "il imamı" firari M.Y, eşi H.Y, kızı F.K.Y. ile sözde Ulus "ilçe imamı" İ.K. ve eşi R.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Bartın Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul'da, "gaybubet evi" olarak tabir edilen ve örgu¨t u¨yelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 8 farklı adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda, farklı soruşturmalarda aranması olan 5 şüphelinin yakalandığı, yakalananlardan M.Y'nin Bartın il imamı, İ.K'nin ise Ulus ilçe imamı olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA