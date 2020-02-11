FETÖ'nün sözde "Gülnar ilçe imamı"na 9 yıl 9 ay hapis cezası

11.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:14

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "Gülnar ilçe imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Altıntop ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Altıntop, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Ben FETÖ'nün Gülnar imamlığını yapmadım. Örgütsel programları yüklemedim ve kullanmadım. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın, FETÖ/PDY'nin Mersin il yapılanmasında sözde "Gülnar ilçe imamı" olarak faaliyet yürütmesi, örgütün kriptolu haberleşme programları ByLock, Eagle, Kakao Talk programlarını kullanması, örgüt içi tayine tabi tutulması ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığının tespit edilmesi hususları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Osman Altıntop'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA