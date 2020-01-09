FETÖ'nün sözde 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı
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FETÖ'nün sözde 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı.

09.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:53
FETÖ'nün sözde 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde ' yabancılar sorumlusu' tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün içerisinde yabancı öğrenciler yapılanmasında sözde muhacir mesulü olarak faaliyet gösterdiği ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen A.K. tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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