FETÖ'nün sözde 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı

09.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:53

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün içerisinde yabancı öğrenciler yapılanmasında sözde muhacir mesulü olarak faaliyet gösterdiği ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen A.K. tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA