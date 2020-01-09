FETÖ'nün sözde 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Gaziantep yabancılar sorumlusu' tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün içerisinde yabancı öğrenciler yapılanmasında sözde muhacir mesulü olarak faaliyet gösterdiği ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen A.K. tutuklandı. - GAZİANTEP