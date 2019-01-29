Fetö'nün Sözde Gaziantep Eyalet Talebe Mesulü Tutuklandı

Fetö'nün Sözde Gaziantep Eyalet Talebe Mesulü Tutuklandı

Adana'da yakalanarak Gaziantep'e getirilen FETÖ'nün sözde Gaziantep eyalet talebe mesulü tutuklandı.

Fetö'nün Sözde Gaziantep Eyalet Talebe Mesulü Tutuklandı

Adana'da yakalanarak Gaziantep'e getirilen FETÖ'nün sözde Gaziantep eyalet talebe mesulü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün çeşitli kademelerinde yer alan sözde Gaziantep eyalet talebe mesulü Yusuf kod adlı S.B., Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakalandı. Gaziantep'e getirilerek adliyeye sevk edilen S.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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