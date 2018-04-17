Fetö'nün Sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' 3 Kişi, Tutuklandı

ADANA ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde ' Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün sözde 'Çukurova Eyalet Talebe Mesulü' oldukları öne sürülen Abdulsamet S. ile Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan eşi Esin S. gözaltına alındı. Çiftin evlerinde yapılan aramada 20 bin lira ele geçirildi. Abdulsamet S.ve Esin S.'nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edildi. Güngör G. de İstanbul'da polis ekiplerince yapılan baskında üzerinde 61 bin Dolar ve sahte kimlikle yakalandı. Adana'ya getirilen Güngör G. suçlamaları kabul etmeyerek üzerindeki parayı yaşam koçluğu yaparak kazandığını öne sürdü.

Abdulsamet S. eşi Esin S. ile Güngör G., emniyetteki işlemlerinin ardından 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - Adana