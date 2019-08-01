FETÖ'nün sözde "büyük bölgecisi" hakkında hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "büyük bölgecisi" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Tutuklu Sibel E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sibel E'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, sanığın, örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğu ve FETÖ/PDY içerisinde en son "büyük bölgeci" olarak görev yaptığı belirtildi.

Sanığın, FETÖ'ye "himmet" ve "burs" adı altında yardım topladığı anlatılan iddianamede, örgütsel faaliyetleri kapsamında "Şevval" kod adını kullandığı bilgisine de yer verildi.

İddianamede, kendi adına kayıtlı iki telefon hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığın, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığının anlaşılması ve FETÖ içerisindeki konumu dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istendi.

Sanık Sibel E. ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA