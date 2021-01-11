FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, adliyeye sevk edildi
11.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:40
İçişleri Bakanlığı tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren