Fetö'nün Sözde "Aydın İl İmamı" Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Aydın il imamı" Abdulbekir Kalkan tutuklandı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı Marmaris'te yakalanan örgütün sözde "Aydın il imamı" Kalkan, emniyetteki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen FETÖ zanlısı Kalkan'ın, savunmasında, "Böyle bir örgüt yok. Bunu iddia eden kurumların hiçbirini devlet olarak kabul etmiyorum." dediği öğrenildi.



Mahkeme heyeti, Kalkan'ın tutuklanmasına karar verdi.



Öte yandan, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Kalkan hakkında, savunmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 Kasım'da, Söğüt ve Bozburun mahallelerinde tekneyle Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan, aralarında FETÖ'nün sözde "Aydın il imamı" Abdulbekir Kalkan'ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.