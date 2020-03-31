FETÖ'nün sözde "asker mahrem imamı" hakkında 15 yıla kadar hapis istemi Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün sözde "asker mahrem imamı" olduğu iddia edilen şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün sözde "asker mahrem imamı" olduğu iddia edilen şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz N.Y. ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. N.Y. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tanık İ.Ş. iddianamede yer alan ifadesinde, N.Y'nin Mersin'de FETÖ'ye ait öğrenci evlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "N.Y. FETÖ içerisinde 'Behçet' kod ismini kullanıyordu. Sorumluluğunda bulunan askeri okul öğrencilerinin takibini yapmak için sürekli Ankara'ya gidiyordu. N.Y. örgütsel faaliyetlerini yürütürken gizliliğe dikkat ediyordu." ifadesini kullandı. N.Y'nin örgütsel hiyerarşide üstü olan şahıslardan talimatlar aldığı, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütle organik bağ içerisinde olduğu aktarılan iddianamede, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi. İddianamede ifadesine yer verilen N.Y. ise suçlamaları kabul etmedi. Kaynak: AA