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FETÖ'nün sözde Aksaray sorumlusu Afyonkarahisar'da yakalandı

FETÖ'nün sözde Aksaray sorumlusu Afyonkarahisar'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün emniyet teşkilatlanmasında olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.

AKSARAY (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün emniyet teşkilatlanmasında olduğu belirlenen hükümlü, Afyonkarahisar'da yakalandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'yi yakaladı.

Kanlıca mahallesi civarındaki yapılan araştırma neticesinde yakalanan M.B gözaltına alındı.

Öte yandan M.B.'nin 2016 yılında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Aksaray emniyet yapılanmasında yer aldığı ve örgüte müzahir EMEMDER derneğine üye olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, TEM Otoyolu, Karahisar, Aksaray, 3. Sayfa, Haber

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