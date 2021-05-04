FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Afrika yapılanması kurucusu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İbrahim Tatar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Afrika yapılanması kurucusu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İbrahim Tatar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında dün, Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ'nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar, gözaltına alındı.

Şüpheli Tatar'ın FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgütün finans kaynaklarından kapatılan Bank Asya'da hesap kaydı bulunduğu ve örgüte müzahir şirketlerde uzun yıllar çalıştığı belirlendi.

OHAL kapsamında çıkarılan 675 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görevliyken meslekten ihraç edilen Tatar'ın, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı ve 2016'dan beri firari olduğu öğrenildi.

Tatar'ın, 2005-2013 arasında FETÖ'nün sözde "Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ülke İmamlığı" görevini yürüttüğü, Kongo'da yapılanma sürecini başlattığı ve ülkede örgüte müzahir "Şafak Okulları"nı kurup Genel Müdürlüğünü yaptığı belirtildi.

Örgütteki çalışmalarından dolayı örgüt içerisinde "kahraman" ilan edilen Tatar'ın, bu sayede örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile irtibatlı olduğu aktarıldı.

Erzurum'da "İl Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sorumlusu" olarak da görev yaptığı, sonrasında İstanbul'da "İl İmamlığı" görevini yürüttüğü belirlenen şüpheli Tatar'ın, örgüt mensuplarınca verilen ifadelerde, 17/25 Aralık süreci sonrasında düzenlediği sohbetlerde terör örgütünün takındığı siyasi tavır doğrultusunda "Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda bulunacak, yapılan her şey mübahtır." şeklinde söylemde bulunarak HDP'ye oy verilmesini istediği kaydedildi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 5 SD kart, flash bellek, çok sayıda yazılı ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tatar, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evinde' yakalandı
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu "gaybubet evinde" yakalandı
FETÖ'den aranan ihraç binbaşı Ankara'da yakalandı
FETÖ'den aranan ihraç binbaşı Ankara'da yakalandı
İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı: '(İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi...
İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı: "(İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Yaşar Serdar Ortaç Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Diego Gökhan Gönül Yılmaz Vural Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:15:17. #1.14#

title