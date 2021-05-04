FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, adliyeye sevk edildi

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Afrika yapılanması kurucusu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İbrahim Tatar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Afrika yapılanması kurucusu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İbrahim Tatar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında dün, Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ'nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar, gözaltına alındı.

Şüpheli Tatar'ın FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgütün finans kaynaklarından kapatılan Bank Asya'da hesap kaydı bulunduğu ve örgüte müzahir şirketlerde uzun yıllar çalıştığı belirlendi.

OHAL kapsamında çıkarılan 675 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görevliyken meslekten ihraç edilen Tatar'ın, Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı ve 2016'dan beri firari olduğu öğrenildi.

Tatar'ın, 2005-2013 arasında FETÖ'nün sözde "Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ülke İmamlığı" görevini yürüttüğü, Kongo'da yapılanma sürecini başlattığı ve ülkede örgüte müzahir "Şafak Okulları"nı kurup Genel Müdürlüğünü yaptığı belirtildi.

Örgütteki çalışmalarından dolayı örgüt içerisinde "kahraman" ilan edilen Tatar'ın, bu sayede örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile irtibatlı olduğu aktarıldı.

Erzurum'da "İl Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sorumlusu" olarak da görev yaptığı, sonrasında İstanbul'da "İl İmamlığı" görevini yürüttüğü belirlenen şüpheli Tatar'ın, örgüt mensuplarınca verilen ifadelerde, 17/25 Aralık süreci sonrasında düzenlediği sohbetlerde terör örgütünün takındığı siyasi tavır doğrultusunda "Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda bulunacak, yapılan her şey mübahtır." şeklinde söylemde bulunarak HDP'ye oy verilmesini istediği kaydedildi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 5 SD kart, flash bellek, çok sayıda yazılı ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tatar, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu