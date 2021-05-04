FETÖ'NÜN SÖZDE AFRİKA YAPILANMASI KURUCUSU İBRAHİM TATAR İSTANBUL'DA YAKALANDI
FETÖ/ PDY terör örgütünün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar dün gece düzenlenen operasyonla Ümraniye'de gaybubet evinde yakalandı.
FETÖ/ PDY terör örgütünün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar dün gece düzenlenen operasyonla Ümraniye'de gaybubet evinde yakalandı.
İstihbarat ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece İstanbul'da FETÖ terör örgütüne yönelik ortak operasyon düzenledi. Ümraniye'deki operasyonda örgütün Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde sözde kahraman ilan edilen İbrahim Tatar gaybubet evinde yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı