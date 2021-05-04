FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu "gaybubet evinde" yakalandı
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FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu "gaybubet evinde" yakalandı

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evinde' yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütünün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında dün, Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, FETÖ'nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar, gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile bir miktar para ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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