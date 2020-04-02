FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyon Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyonda, "Kulis Kuşu" adlı hesabı kullandığı tespit edilen Ümit K. gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyonda, "Kulis Kuşu" adlı hesabı kullandığı tespit edilen Ümit K. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, sosyal medyada "Kulis Kuşu" adlı hesabı kullandığı ve İstanbul'da olduğu tespit edilen Ümit K. hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, Kağıthane'de bir eve düzenlenen operasyonda Ümit K. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Ümit K, işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi.

Kaynak: AA