FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin örgütsel yazışmaları tespit edildi
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FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin örgütsel yazışmaları tespit edildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Y'nin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, örgütün sosyal medya hesaplarının kapatılmasıyla ilgili yazışmalar...

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisinin örgütsel yazışmaları tespit edildi
06.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:17

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Y'nin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede, örgütün sosyal medya hesaplarının kapatılmasıyla ilgili yazışmalar tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu iddia edilen Hüseyin Y'nin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen dijital materyellerdeki inceleme tamamlandı.

Ele geçirilen bir bilgisayar ile çok sayıda cep telefonu, SIM" kart ve flaş bellek üzerinde kısa sürede yapılan ayrıntılı inceleme raporları, dava dosyasında yer aldı.

Raporda, tutuklu sanık Hüseyin Y'nin cep telefonunda, Almanya kodlu telefon numarasıyla, FETÖ mensuplarının özellikle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için görüşmeler yaptığı Signal programını kullandığı belirtildi.

Raporda, sanığın kullandığı Twitter hesabının diğer yöneticisi olan ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan firari sanık "Zafer" kod adlı Abdullah P. ile yazışmalar yer aldı.

Yazışmalarda şu diyalog dikkati çekti:

"Hüseyin Y: Abi hesapların ikisi de askıya gitti.

Abdullah P: Nasıl yani?

Hüseyin Y: Dahioglan da gitmiş

Abdullah P: Deme ya

Hüseyin Y: Başka ülkeden itiraz edilemez mi acaba

Abdullah P: Twitter'ın bir açıklaması var mı?

Hüseyin Y: Hayır direkt askı

Hüseyin Y: İtiraz ettim bakalım ne diyecekler."

Bu arada, sanığın kullandığı başka bir cep telefonunda yapılan incelemede birden fazla VPN uygulaması ve güvenli silme programının tespit edildiği belirtilen raporda, Hüseyin Y'nin Telegram uygulamasını kullandığının belirlendiği kaydedildi.

Gaziantep'te 1 Mayıs'ta hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan Hüseyin Y. hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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