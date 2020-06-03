FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisi hakkındaki detaylar iddianamede
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FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisi hakkındaki detaylar iddianamede

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Yılmaz hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün algı yönetimi için sosyal medyayı nasıl kullandığı yer aldı.

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisi hakkındaki detaylar iddianamede
03.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:10

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Yılmaz hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün algı yönetimi için sosyal medyayı nasıl kullandığı yer aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden olduğu ileri sürülen Hüseyin Yılmaz hakkında hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ve Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün sosyal medyada algı yönetimi için başvurduğu yöntemler anlatıldı.

FETÖ'nün 17/25 Aralık sürecindeki "yargısal darbeye teşebbüs" sonrasında sosyal medyaya ayrı bir önem verdiği ve aktif kullanmaya başladığı belirtilen iddianamede, bu hesapların yöneticilerinden olan sanığın yakalandığı hücre evindeki aramada, çok sayıda telefon, flaş bellek ve dizüstü bilgisayar ele geçirildiği kaydedildi.

Cep telefonunda VPN notları

Sanığın kullandığı cep telefonundaki ayrıntılı incelemede "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplara giriş yaptığının ve örgüt yöneticileriyle mesajlaşmalarının belirlendiği vurgulanan iddianamede, "not defteri" adı altında ise farklı VPN numaralarıyla başka ülkelerı·n agˆları üzerinden nasıl paylas¸ım yapılacagˆı ve nelerı·n yapılması gerektigˆi, yasa dıs¸ı bagˆlantılar kurulması ve sürekli VPN numaralarının bulunabileceği internet adresı· sayfalarını tarı·f eden bilgilerin yer aldığı aktarıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen Hüseyin Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Örgüt 2014 yılından sonra sadece mahrem hizmetlilerin bildigˆi hesaplar ac¸ma talimatı verdi, bunun ic¸in danıs¸manlık biriminden takip bas¸ladı. Her ile hedefler verildi. Sorumluları tek tek bo¨lgeleri gezdiler. Amac¸ sosyal medyada algıyı yo¨netmekti. Bu anlamda herkese partili, solcu, sagˆcı, dindar hesap ac¸ma talimatı verildi ve her ay bunun degˆerlendirmesi yapıldı. Sagˆcı hesap ac¸ılmasının sebebi milliyetc¸i kesimi, solcu hesap ac¸ılmasının amacı solcu olan kesimi, dindar hesap ac¸ılmasının amacı dini kesimi sayfa etrafında toparlayarak onların go¨ru¨s¸leri dogˆrultusunda algı yaratıp Tu¨rkiye Cumhuriyeti devleti ve hu¨ku¨metine kars¸ı antipati olus¸turarak oy kaybı sagˆlamak ve sec¸ilmis¸ hu¨ku¨meti yıpratmaktır."

"@ankarakus¸u" isimli hesabın sahibi ile o¨nce Twitter, sonrasında da WhatsApp u¨zerinden iletis¸im kurduğuna dikkati çeken sanık, şöyle devam etti:

"Bu hesapla go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨mu¨zu¨ benim gibi sayfayı yo¨neten adminler ve Zafer kod adlı Abdullah P. biliyordu. Bu hesap bize kendi reklamını degˆil de so¨yledigˆi hesapların veya videoların reklamını yapmamızı istiyordu ya da so¨yledigˆi tweetleri begˆenmemizi ya da retweet yapmamızı istiyordu. Bizden eski Bas¸bakan Ahmet Davutogˆlu'nun partisinin videolarını, ismini hatırlamadıgˆım I·YI· Parti milletvekilinin paylas¸ımını, Gelecek Partisinin u¨yelerinin paylas¸ımlarını ya begˆenmem ya da retweet yapmamı istedi. Benden yapmıs¸ oldugˆum bu etkiles¸imler ic¸in bana M.C. u¨zerinden yukarıda bahsettigˆim s¸ekilde toplamda hatırladıgˆım kadarıyla 8 bin lira kadar go¨nderdi."

Para transferlerinde akrabalarını kullanmış

İddianamede, sanığın yapılan bu eylemler kars¸ılıgˆında gelen paraları kendi adına degˆil de akrabalarının hesaplarına yatırılmasını sagˆladıgˆı ve bunların "koyun parası " gibi açıklamalarla gizlenmesinin de amaçlandıgˆı anlatıldı. Ayrıca sanığın bu s¸ekilde kardes¸i F.Ç, yeğeni Z.K. ve akrabası M.K'nin hesaplarını kullandığı belirtildi.

Bu arada, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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