"FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hâle getirilene, cezasını çekene kadar mücadelemiz sürecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "Bu millet, ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez, güya kendi aklınca onları kullanarak siyasi çıkar devşirmeye kalkan mülevvesleri de affetmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "Bu millet, ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez, güya kendi aklınca onları kullanarak siyasi çıkar devşirmeye kalkan mülevvesleri de affetmez. İşte bunun için diyoruz ki, ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin 'kazan defterinden düşürülene' kadar mücadelemiz sürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ile 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılış törenine katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müzeye beraberindekilerle birlikte yürüyerek geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ettiği duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri müzeyi gezdi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek, çiçek bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren 251 şehide bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni; şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak, gelecek nesillerin bu büyük ihanet kalkışmasını daima hatırlaması ve ibret alması için inşa ettiklerini söyledi.

"Biraz gecikmeyle de olsa bu müzeyi milletimizin hizmetine sunarak, ülkemizde demokrasi, hak, özgürlük, adalet mücadelesinin öyle kolay kazanılmadığını tüm dünyaya göstermek istedik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine, gizli-açık her türlü fitne, fesat odaklarına, varlığımıza ve birliğimize kast eden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU MİLLET, İHANETİ AFFETMEZ, HAİNİ DE AFFETMEZ, HAİNLERİN ARKASINDA DURANLARI DA AFFETMEZ"

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar da durup dinlenmeden mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak, hedeflerimize doğru yürüyoruz" dedi.

Türk Milleti'nin kendi içinden çıkan hainlerin yaptığı ihanetleri asla affetmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, bu millet, ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez, güya kendi aklınca onları kullanarak siyasi çıkar devşirmeye kalkan mülevvesleri de affetmez. İşte bunun için diyoruz ki, ne olursa olsun FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin 'kazan defterinden düşürülene' kadar mücadelemiz sürecektir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz, müsamahası da olmaz. Devleti, karanlık mahfillerin emrine sunmak için çalışanın affı da olmaz, müsamahası da olmaz. Ülkenin geleceğini karartma pahasına kendine veya içinde yer aldığı gruba ikbal devşirme peşine düşenin affı da olmaz, müsamahası da olmaz. Gerekirse 'kan kusar kızılcık şerbeti içtik' deriz, ama ülkemizi ve milletimizi böyle bir ayıbın içine sokmayız. "

Kaynak: Habermetre