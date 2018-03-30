Fetö'nün "Sohbet Ablası" Adliyede

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün "sohbet ablası" olduğu öne sürülen zanlı adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde gözaltına alınan, "sohbet ablası" olduğu iddia edilen ve kapatılan Beyaz Lale Derneğinde faaliyette bulunan Sibel Başaran'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Sibel Başaran ile birlikte gözaltına alınan eşi, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Harun Başaran'ın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Çift, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.