FETÖ'nün "Sivil İmamı" Kemal Batmaz'ın eşi tahliye edildi

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün(FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün(FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanık Gonca Batmaz'a "Örgüte üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Batmaz'ın yattığı süre göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi.

Diğer sanıklar hakkında ise; "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan Mustafa Caymaz'a 2 yıl 1 ay, Cemal İbrahim Demirhisar hakkında da yine aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme Cemal İbrahim'in şehir dışına çıkış yasağını kaldırarak üç sanığa da yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmünün uygulanmasına karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz getirildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar ile taraf avukatları hazır bulundu.Duruşma savcısı bir önceki duruşmada mütalaasını açıklamış ve Gonca Batmaz hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istemişti. Sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, Mustafa Caymaz'ın ise "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etmişti.Mütalaaya karşı savunma yapan Gonca Batmaz beraatını istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan diğer sanıklar da mahkemeden beraatlarını talep etti.Mahkeme heyeti Sanık Gonca Batmaz'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ardından tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine hükmetti.Sanık Mustafa Caymaz'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ı aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Tutuksuz sanık Cemal İbrahim Demihisar'ın şehir dışına çıkma yasağı kaldırılmasına karar veren heyet, 3 sanık hakkında da yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı