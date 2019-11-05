FETÖ'nün 'Sivas il ablası' Ankara'da yakalandı

05.11.2019 10:38

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün 'Sivas il ablası' K.S. Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında arama kararı verilen ve yaklaşık 3 yıldır firari olan FETÖ'nün sözde il ablası K.S.'nin Ankara'da gizlendiği bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.S.'yi Etimesgut ilçesinde gizlendiği evde operasyonla yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., SEGBİS ile bağlandığı Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan ifadesinin ardından tutuklandı.

Kaynak: DHA