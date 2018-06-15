Fetö'nün Sivas 'Büyük Bölge İmamı' Kadın Böyle Yakalandı

SİVAS'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün 40 ışık evinden sorumlu sözde 'Sivas büyük bölge imamı' Raziye I. alışveriş merkezinde, örgüt faaliyeti yapan 5 kişi de saklandıkları yerde yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin kadın öğrenci yapılanmasına yönelik yürüttülen soruşturma kapsamında operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgüt içerisinde en az 35-40 ışık evinden sorumlu olduğu olduğu değerlendirilen firari Raziye I.'nın Sivas'ta bir hücre evinde gizlendiğini tespit etti. Şüpheliyi takibe alan polisler, Gültepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezindeki bir giyim mağazasında gözaltına aldı. Raziye I.'nın ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten polisler, yine örgütün sözde 'bölgeci' ve 'bölge talebe mesulü' konumundaki ve bir yıldır aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucunda firari şüpheliler Seda T.K., Seda S. ve Yeter D.'nin kentten kaçmaya hazırlandığını ve bulundukları hücre evlerinden ayrılarak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan E.K.'nin eşi H.K.'nin ikametinde saklandıklarını tespit etti. Bu eve operasyon düzenleyen polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan Seda T.K. ve Seda S.'nin yakalandıkları evden önce gizlendikleri hücre evine de operasyon düzenleyen polis, örgüt içerisinde 'ev annesi' olduğu bilinen kişilerden sorumlu N.K.'nin burada barındığını tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda tespit edilen 4 hücre evinde arama yapan polis, 49 bin 160 lira, 450 euro, 725 dolar, 7 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 tablet, 8 GSM hattı ve 1 hafıza kartı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin kız öğrencilere ait örgüt evlerinden sorumlu oldukları, bu evleri finanse ettikleri, haklarında adli işlem yapılan kişilere ve bu kişilerin yakınlarına para, gıda yardımı yaptıkları, adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılananlarla da örgüt kapsamında güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt içi bağları devam ettirdikleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Raziye I., Seda T.K., Seda S., Yeter D. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.K. serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kadının AVM'ye girişi (Güvenlik kamerası)

-Polisin takibi

-Gözaltına alınması ve AVM'den çıkışı

Haber: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,