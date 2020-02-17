FETÖ'nün sınav yolsuzluğu, kamera görüntüleriyle tespit edildi

17.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:11

FETÖ/PDY firarisi eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar'ın, eşi Gül Çakar'ın açıköğretim sınavından geçebilmesi için istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu ortaya çıktı. Bu düzeneğe ait güvenlik kamerası görüntüleri Çakar'ın evinde yapılan aramalarda ele geçirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, firari Coşgun Çakar'ın Sincan Temelli'deki villasına 2017 yılının nisan ayında operasyon düzenlendi. Yapılan aramada Çakar'a ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 7 saniyelik ve 14 dakika 28 saniyelik iki ayrı görüntü kaydı da incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucu 14 dakika 28 saniyelik videoda, bir kadının katıldığı sınava ait gizli çekilmiş görüntülerin yer aldığı belirlendi. Söz konusu videoyu kayda alan kameranın ise radyo frekansı (RF) özellikli görüntüyü canlı olarak dışarıya aktaran kamera sistemi olduğu tespit edildi. Görüntüler üzerinde detaylı inceleme yapan polis, sınava katılan kişinin FETÖ/PDY firarisi Coşgun Çakar'ın eşi Gül Çakar olduğunu belirledi.

Kaynak: DHA