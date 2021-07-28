FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'in Haziran ayında İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı.
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FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'in Haziran ayında İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'in Haziran ayında İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'in Haziran ayında İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen David Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'in Haziran ayında İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı. - Haberler
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