FETÖ'nün siber savunma sanayi yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
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FETÖ'nün siber savunma sanayi yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FETÖ'nün siber savunma sanayi yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

ANKARA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün siber mahrem savunma sanayi yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 19'u gözaltına alındı.

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ANKARA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün siber mahrem savunma sanayi yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 19'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli soruşturma başlatıldı. Şoruşturma kapsamında; büfe-ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen, ilaveten birinin mahrem imamla görüştüğü telefon hattı üzerinde ByLock kullandığı anlaşılan, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çoğunluğu elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olan 16 eski TUSAŞ, 4 eski ASELSAN, 2 eski HAVELSAN, 2 eski TÜBİTAK, 1 eski ROKETSAN çalışanları ile 1 ihraç Savunma Sanayi Başkanlığı çalışanı 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Şüphelilerden bir kısmının örgüte müzahir olmaları nedeniyle kapatılan derneklerde faaliyet gösterdikleri, üye oldukları, 17/25 Aralık sonrasında örgüt elebaşının talimatı ile Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam ettiği belirtildi.

FETÖ'nün siber savunma sanayi yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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