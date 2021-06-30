FETÖ'nün 'Selam Tevhid' kumpası davasında karar açıklandı

FETÖ'nün 'Selam Tevhid' kumpası davasında 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.

FETÖ'nün 'Selam Tevhid' kumpası davasında 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davasında yargılanan 22 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci'ye FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya aynı suçtan 11 yıl 3 ay, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı çıkartan eski hakim Vedat Dalda'ya ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı