Fetö'nün "Saya" Grubundaki Eski Polise Hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Bozkurt ile avukatı katıldı.

Sanık Bozkurt, atılı suçlamaları kabul etmeyerek "Kararınız ne olursa olsun, terör örgütü üyesi değilim. Hiçbir terör örgütüne hizmet etmedim. 22 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Bozkurt'un ByLock kullandığını ve örgüt içerisinde "zaafları olmayan, her şeyiyle kendisini örgüte teslim edenlerin" ifade edildiği "saya" grubunda yer aldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.