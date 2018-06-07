Fetö'nün "Saya" Grubundaki Eski Polise Hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Erinci ile avukatı katıldı.

Sanık Erinci, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock programı kullanmadığını, örgütle bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını suçsuz olduğunu iddia eden sanık Erinci, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Erinci'nin "örgüt içerisinde zaafları olmayan, her şeyiyle kendisini örgüte teslim edenler" olarak ifade edilen "Saya" grubunda yer aldığını, örgütün gizli haberleşme programı ByLcok'u kullandığını, başkalarını "sohbet" toplantılarına davet ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Erinci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.