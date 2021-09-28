Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin savunma sanayii alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin savunma sanayii alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haber leştikleri ya da ByLock kullandığı tespit edilen, aynı soruşturma kapsamında daha önce ifade veren şüphelilerin beyanlarında örgütsel faaliyetlere katıldıklarına dair aleyhlerinde ifade bulunan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık soruşturma kapsamında savunma sanayi alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış, 3'ü halen görevde, 10'u daha önce ilişiği kesilmiş, çoğunluğu elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ayrıca örgütün emniyet teşkilatına sızmış mahrem yapılanması içerisindeki polis eşlerine "sohbet ablalığı" adı altında örgütsel toplantı yaptıkları tespit edilen, HTS analiz çalışmaları sonucu ByLock kullandıkları anlaşılan 13 diğer şüpheli için de gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılık, 26 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı gözaltına alınmasına karar verdi.

Örgütün savunma sanayi kuruluşlarına sızmış mensuplarının, devlet sırrı kapsamında yürütülen projelerde görev almadıkları anlaşıldı.

Emniyet ekipleri gözaltına aldı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerin yakalanmaları ve Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülüyor.

Şu ana kadar savcılığın, hakkında gözaltı kararı verdiği 26 kişiden 5'i TEM, 6'sı ise Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon

Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon

Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon

Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon

Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon

Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Boşanmak isteyen eşini parti adı kullanarak tehdit etti: Hakimi, savcıyı ayarlarım

Boşanmak isteyen eşini parti adı kullanarak tehdit etti: Hakimi, savcıyı ayarlarım

 Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı

Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Tanem Sivar Şevval Şahin Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Muslera Salih Uçan Lionel Messi Mehmet Topal Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 09:41:09. #1.12#