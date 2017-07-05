Fetö'nün "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi" Davası

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları belirtilen ve örgütün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurmay Başkanı" olarak atamayı planladığı, dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Murat Yetgin'in de aralarında bulunduğu bir kısmı eski 26 askeri personelin yargılandığı davada, tutuklu 18 sanıktan 8'i tahliye edildi.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Yetgin, dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı Yardımcısı albay Murat Macun, aynı komutanlığın Kurmay Başkan Vekili yarbay Mehmet Ali Özer, yarbay Ferhat Akgün, Topçu Tabur Komutanı yarbay Cengiz Öz'ün yanı sıra albaylar Ekrem Bahşi ve Sait Müjdat Yılmaz, yarbaylar Süleyman Türker ve Gürhan Yener ile dönemin Harekat ve Eğitim Şube Müdürü binbaşı Mehmet Avcı ve Lojistik Şube Müdürü yüzbaşı Recep Sait Arpat'ın da aralarında bulunduğu 18 eski askeri personel katıldı. 8 tutuksuz sanık ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında ifade veren sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları da FETÖ ile bağlantılarının olmadığını, asker olmaları nedeniyle kendilerine gelen emirleri uyguladıklarını ileri sürdükleri müvekkillerinin tahliye ve beraatlarını istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Cengiz Öz, Mehmet Ali Özer, Recep Sait Arpat ile eski astsubaylar Murat Holo, Halil Kuru, eski uzman çavuşlar Önder Tekatlı, Mustafa Balcı ve Yetiş Kurt'u yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla tahliye etti.



Yetgin'in de aralarında bulunduğu diğer 10 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



İddianameden



Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıkları iddia edilen dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı olan eski tuğgeneral Murat Yetgin'in de aralarında yer aldığı, örgütün "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi"ni oluşturdukları öne sürülen 26 eski askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.



İddianamede, 15 Temmuz gecesi Sarıkamış ilçesindeki 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birçok rütbeli askerin tam teçhizatlı olarak zırhlı ya da zırhsız askeri araçlarla ilçe merkezine inerek, ilçenin önemli noktalarını zapt ettiği, bazı kamu görevlilerini silah gücüyle rehin aldığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünü işgal ettiği ve birçok kamu kurumunun etrafını çevirdiği aktarılıyor. Tugay komutanı ve subay rütbesindeki birden çok asker tarafından ilçe meydanında toplanan halka alenen sıkıyönetim ilan edildiği, sokağa çıkma yasağı konulduğu anlatılıyor.



Yetgin'in darbe girişiminin başarılı olması halinde örgütün sözde sıkıyönetim atama listesinde "KKK Kurmay Başkanı" olarak yer aldığı belirtilen iddianamede, sanıkların, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.