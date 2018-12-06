Fetö'nün Şanlıurfa İmamı, Eşiyle Adliyeye Sevk Edildi

Fetö'nün Şanlıurfa İmamı, Eşiyle Adliyeye Sevk Edildi

ADANA'da düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ/PDY'nin 'Şanlıurfa il imamı' Osman Nuri K. ve eşi, adliyeye sevk edildi.

Fetö'nün Şanlıurfa İmamı, Eşiyle Adliyeye Sevk Edildi

ADANA'da düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ/PDY'nin 'Şanlıurfa il imamı' Osman Nuri K. ve eşi, adliyeye sevk edildi.

Adana'da 30 Kasım günü terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Osman Nuri K. ve eşi P.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında örgütün 'Şanlıurfa il imamı' olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Osman Nuri K. ve eşi, Şanlıurfa Polisi'ne teslim edildi. Emniyette yapılan sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

- Şanlıurfa

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