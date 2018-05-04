Fetö'nün Samsun 'Yabancı Öğrenciler Sorumlusu' Tutuklandı

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde eşi ile gözaltına alınan örgütün 'Samsun Yabancı Öğrenciler Sorumlusu' ve ByLock kullanıcısı Nusret Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen örgütün kapatılan okullarında matematik öğretmeni olarak görev yapan, örgütün 'Samsun Yabancı Öğrenciler Sorumlusu' Nusret Ç. ve eşi örgütün 'Öğrenci evleri sorumlusu' Kevser Ç.'yi 27 Nisan günü örgütün İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki gaybubet evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan bugün adliyeye sevk edilen Nusret Ç., çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nusret Ç.'nin eşi Kevser Ç. ise dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

- Samsun