Fetö'nün "Samsun Bölge Kadın Sorumlusu"Nun Eşi Adliyede

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen Yurdagül K'nin eşi Süleyman K. adliyeye sevk edildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde, "Samsun bölge kadın sorumlusu" olduğu belirtilen eşi Yurdagül K. ile gözaltına alınan Süleyman K'nin, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen zanlı, "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Çift, 28 Mart'ta Amasya'daki hücre evinde yakalanmış, Yurdagül K'nin ByLock uygulamasına 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilmişti. Yurdagül K, 30 Mart'ta tutuklanmıştı.